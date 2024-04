John Cena unterbricht seine Hollywood-Karriere, um sich auf WWE zu konzentrieren

HQ

Heute kennen die meisten Menschen John Cena wahrscheinlich als lustigen Actionstar (mit dem seltsamsten Instagram-Account der Welt), aber Tatsache ist, dass er, wie Dwayne "The Rock" Johnson, seine Karriere als Profi-Wrestler begann.

In der WWE kämpfte er sich nach oben und wurde dank enormem Charisma und solidem Wrestling zu einem der Größten aller Zeiten, aber seit 2015 verbringt er seine Zeit hauptsächlich in Hollywood, wo er in Filmen wie Bumblebee, Fast X und The Suicide Squad auftrat und die Hauptrolle in der äußerst beliebten TV-Serie Peacemaker spielte.

Doch nun ist es an der Zeit, seine Filmkarriere zu bremsen. Cena tauchte am vergangenen Wochenende bei Wrestlemania auf und anscheinend erinnerte er sich daran, warum er Wrestling so sehr liebt. Denn als er am nächsten Tag auf der Pat McAfee Show erschien, sagte er:

"Ich drücke meine Daumen, Zehen und mein Herz, dass ich vielleicht - vielleicht nur vielleicht - der Hollywood-Welt sagen kann, dass sie für eine Weile auf die Bremse treten und für einen letzten Lauf zu meiner Familie zurückkehren soll. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich versuche es, wir werden sehen, was passiert."

Die Dreharbeiten zu Peacemaker: Staffel 2 wird voraussichtlich in Kürze beginnen, so dass dies das letzte Mal sein könnte, dass wir John Cena für ein paar Jahre auf der großen Leinwand oder in einer TV-Serie sehen, wenn er seinen Willen bekommt - und wir bezweifeln stark, dass WWE dazu nein sagen würde.