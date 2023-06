John Cena und Jackie Chan schließen sich im ersten Hidden Strike-Trailer zusammen

HQ

John Cena und Jackie Chan sind in der Actionkomödie Hidden Strike ein ungleiches Paar. Der Film kommt später in diesem Jahr in die Kinos und folgt zwei ehemaligen Soldaten der Special Forces, die Zivilisten durch Bagdads "Highway of Death" eskortieren.

Der Film wird von Scott Waugh inszeniert, der vor allem für seine Arbeit an Need for Speed und The Expendables 4 bekannt ist. Hidden Strike sieht nicht wie der Actionfilm mit dem größten Budget aus, den Sie dieses Jahr sehen werden, da die CGI bereits nicht allzu beeindruckend aussieht, aber dies ist wahrscheinlich einer, den Sie eher zum Spaß sehen sollten, als um den Höhepunkt des Kinos zu erleben.

Der Film spielt auch in der nahen Zukunft, und so bekommen wir ein paar "futuristische" Technologien zu sehen, wie z. B. einen Lastwagen, an dem eine Rakete befestigt ist. Schaut euch den verrückten Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet: