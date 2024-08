John Cena über seinen Rückzug von der WWE: "Es ist an der Zeit, dieses Kapitel zu schließen, denn ich werde nächstes Jahr 48 Jahre alt"

HQ

Als John Cena ankündigte, dass er sich offiziell von der WWE zurückziehen und nicht mehr nur gelegentlich auftreten würde, wenn der Moment es erforderte, fragten sich viele, warum er sich entschieden hat, eine Karriere zu beenden, die Cena über mehrere Jahrzehnte geprägt hat. Im Gespräch mit Discussing Film hat Cena nun erklärt, dass es zum Teil an seinem Alter liegt und zum Teil daran, dass er für neue Möglichkeiten, die sich ihm bieten, zur Verfügung stehen möchte.

"Ich verfolge nicht unbedingt Dinge, ich versuche nur, mir der Möglichkeiten bewusst zu sein, die sich mir bieten könnten. Also, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt, aber ich bin... Ich bleibe immer aufgeschlossen und nehme alle Anrufe entgegen, weil das mir eine so lange Karriere in der WWE beschert hat, einfach aufgeschlossen und coachbar zu sein und mit jedem zusammenarbeiten zu wollen. Ich denke einfach, dass es an der Zeit ist, dieses Kapitel zu schließen, da ich nächstes Jahr 48 Jahre alt werde. Ich möchte nur eine nette Dankesgeste an unser Publikum auf der ganzen Welt richten und wir werden sehen, was danach passiert."

Hoffentlich bedeutet das, dass DC Cena für viele weitere Peacemaker einsperren wird, denn das ist ohne Zweifel eine Rolle, die er unglaublich gut spielt.