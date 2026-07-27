John Cena spielt einen untypischen Actionhelden in Apple TV s Matchbox The Movie

Der Aufschwung, geistiges Eigentum zu erwerben, um es in Film und Fernsehen zu adaptieren, hält an. Bald wird eine weitere ikonische Spielzeugmarke Gegenstand einer Adaption sein, wobei Matchbox die Grundlage für einen kommenden Actionfilm mit John Cena und Jessica Biel in den Hauptrollen bildet.

Dieser Film, der einfach als Matchbox The Movie bekannt ist, spiegelt nur teilweise die Spielzeugmarke Matchbox wider, da es im Grunde ein untypischer Actionfilm ist, in dem wir eine Gruppe von Highschool-Freunden sehen, die sich zu einem Wiedersehen treffen und schließlich in eine hochriskante Mission verwickelt werden, als sie erfahren, dass einer ihrer Freunde nun ein erfahrener Geheimagent ist.

Im Grunde: Wenn du Fast and Furious-ähnliche Actionfilme magst, die rund um den Globus reisen, intensive und fesselnde Kampfszenen enthalten, witzige und coole Dialoge sowie viele, viele spannende Verfolgungsjagden bieten, dann ist Matchbox The Movie einen Blick wert.

Der Premierentermin des Films ist auf den 9. Oktober angesetzt, und unten sehen Sie einen Trailer dazu. Es könnte sich lohnen, das zu tun, da Sam Hargrave aus Extraction den Regisseursitz sitzt.