John Cena schloss sich der Besetzung von Barbie dank "eines glücklichen Zufalls" an

HQ

Es gibt viele berühmte Stars im kommenden Barbie-Film, mit vielen in Nebenrollen. Eine der überraschenderen Einschlüsse ist John Cena, ein Schauspieler, bei dem man nicht automatisch an Barbie denken muss. Trotzdem spielt er im Film einen Meermann.

Wie kommt es also, dass er im Film mitspielt? Nun, es stellte sich heraus, dass es "ein glücklicher Zufall" war, so Cena, der Fast X kurz vor dem Barbie-Dreh filmte und versuchte, sich einzumischen. In einem Interview mit Today fuhr er fort:

"Ich habe noch nie mit Margot zusammengearbeitet. Wir sind uns buchstäblich zufällig als Freunde über den Weg gelaufen. Fast X filmte auf der anderen Straßenseite von Barbie. Und [sie fragte]: 'Warum tust du es nicht Barbie?' Ich sagte: 'Ich habe es versucht!' Und Margot trifft viele der Entscheidungen dafür und ich sagte: 'Nun, ich werde alles tun, was du brauchst.' "

Cena fuhr fort und fügte hinzu, dass sie "mich fragte, ob ich ein Meermann werden wolle, und ich sagte: 'Ja, sicher'". Einige andere bestätigte Prominente (neben Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken), die im Film auftauchen, sind Dua Lipa, Will Ferrell, Ariana Greenblatt und Michael Cera.

Barbie feiert am 21. Juli weltweit in den Kinos Premiere.

Danke Barbie-movie-john-cena-merman-ken-casting-how/" target="_blank">Screen Rant