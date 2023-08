John Cena schließt sich Overwatch 2 an

HQ

Der Hype um den Story-Inhalt von Overwatch 2 mag völlig zunichte gemacht worden sein, aber Blizzard veröffentlicht ihn immer noch und hat uns einen neuen Teaser gegeben, der Enigma zeigt.

Es scheint, dass Enigma der Bösewicht dieser Story-Missionen ist, da er die Angriffe in Rio, Göteborg und anderen wichtigen Orten zu koordinieren scheint. Am Ende des kurzen Teasers sehen wir, dass Enigma in Live-Action von John Cena gespielt wird.

Es ist wahrscheinlich, dass wir mehr über diesen Charakter und die Geschichte um ihn herum erfahren werden, wenn Invasion am 10. August erscheint. Overwatch 2 wird am selben Tag auch auf Steam verfügbar sein.

Werdet ihr die Story-Missionen von Overwatch 2 spielen?