John Cena möchte, dass Peacemaker und Batman zusammentreffen

Es ist fast an der Zeit, dass die DC Universe fortgesetzt wird. Nach dem epischen Superman wird das nächste Projekt die zweite Staffel von Peacemaker sein, die bereits am 22. August für diejenigen in Großbritannien und Europa Premiere haben wird. Da das fast hier ist, hat Hauptdarsteller John Cena darüber gesprochen, welchen DC-Charakter er gerne als Peacemaker treffen würde, und das Endergebnis ist etwas, hinter dem wir alle stehen können.

In einem Gespräch bei Fan Expo Boston verriet Cena, dass er Peacemaker gerne in einem Raum mit Batman sehen würde. Er kümmert sich nicht darum, welches Batman das letztendlich sein wird (da das DC Universe technisch gesehen noch keinen Cast Caped Crusader hat), aber er glaubt, dass der Austausch viel Interesse wecken würde.

Laut Collider erklärte Cena: "Meine Güte, ich würde einfach gerne Peacemaker und Batman im selben Raum sehen. Es ist mir egal, wer Batman ist. Vielleicht bringe ich einen meiner jüngeren Brüder dazu, ein Batman-Kostüm anzuziehen. Ich werde das Peacemaker -Outfit stehlen, nur damit wir es möglich machen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es ein großes Interesse an beiden Charakteren gibt."

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dies passieren wird, zumindest in absehbarer Zeit, hat Cena versucht, die Fans zu mobilisieren, indem er hinzufügte: "Wenn ich eine Sache über Unterhaltung gelernt habe, wenn ihr interessiert seid, hört euch irgendwann jemand. Also drücke ich die Daumen und hoffentlich kann das passieren."

Möchten Sie, dass Peacemaker und Batman aufeinandertreffen, und wenn ja, in welcher Version von Bats ?