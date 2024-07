John Cena kündigt Rücktritt vom Wrestling an

HQ

John Cena hat sich schon seit einiger Zeit vom Wrestling zur Schauspielerei gewandelt und seine langen Abgänge haben die Fans mit der traurigen, aber unvermeidlichen Wahrheit zurückgelassen, dass Cena eines Tages in den Ruhestand gehen wird. Nun ist die Ankündigung dieses Tages gekommen.

Und die Ankündigung kam von niemand geringerem als Cena selbst. Bei der letzten Money in the Bank-Show stieg Cena in den Ring und kündigte an, dass 2025 sein letztes Jahr als professioneller Wrestler sein würde, wobei Wrestlemania 41 sein letztes Wrestlemania sein würde.

Das bedeutet jedoch nicht, dass er die Jorts und die Kappe im nächsten April im Ring lassen wird. Cena plant, wenn möglich von Januar bis Dezember 2025 zu ringen, und wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres mehrere Matches haben. Trotzdem markiert dies für viele Fans das Ende einer Ära.

Werbung: