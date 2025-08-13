John Cena: "Ich wurde 2009 aus dem Filmgeschäft geworfen, weil ich schlechte Filme gemacht habe"

HQ

WWE-Superstar und Hauptdarsteller bei Peacemaker John Cena hat in den letzten Jahren einen enormen Karriereschub erlebt, vor allem dank seiner komödiantischen Seite und seiner Rolle in einer Reihe von sehr lustigen Filmen. Es gab jedoch eine Zeit, in der dies überhaupt nicht der Fall war, in der Cena nur harte, mürrische Krieger spielte und in einer Reihe von wirklich schlechten Filmen mitspielte, was seiner Meinung nach dazu führte, dass Hollywood ihn Ende 2009 rauswarf. Dies ist aus einem Interview mit dem People Magazine.

"Ich wurde 2009 aus dem Filmgeschäft geworfen, weil ich schlechte Filme gemacht habe, bei denen ich nicht anwesend war. Ich dachte, nur weil ich montags und freitags einen goldenen Ledergürtel trage, würden sie kommen, um zu sehen, was auch immer ich mache. Das ist nicht wahr."

Cena erklärt dann, warum er Peacemaker so mag und warum ihm die Kombination aus Action und Humor am besten steht:

"Es ist eine großartige Show, die mehr als nur Action ist. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Komödie über den Arbeitsplatz. Wir sind die Außenseiter, die liebenswerten Verlierer. Es hat mein Leben verändert."