John Cena hat sich offiziell vom Profi-Wrestling zurückgezogen

Wir wussten, dass es kommen würde. John Cena hatte bereits angekündigt, dass 2025 sein letztes Jahr als Profi-Wrestler in der WWE sein würde. Seine Zeit ist um, unsere Zeit ist jetzt, aber ich glaube nicht, dass einer von uns bereit war, dass das Finale tatsächlich stattfinden würde.

Cenas Abschiedsmatch war gegen Gunther, der die Szene dominiert, seit er ein fester Bestandteil von WWE's Monday Night Raw wurde. Cena verlor den Match, wie bei seinem Rücktritt zu erwarten war, da Profi-Wrestler lieber ein aufstrebendes Talent hervorbringen, bevor sie sich im Geschäft verabschieden.

Die Fans haben vielleicht nicht erwartet, dass Cena aufgibt, da das seinem Mantra "niemals aufgeben" widerspricht, aber genau das hat er getan. Anschließend bekam er die WWE-Meisterschaft und die World Heavyweight Championship ein letztes Mal zu halten, bevor er die Rampe wieder hinaufstieg und sich verabschiedete. Eine emotionale Beobachtung für alle, die Cena in seiner Blütezeit beobachtet haben.

