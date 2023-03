John Cena bestätigt für PGA Tour 2K23

HQ

Der Pro-Wrestler/Schauspieler John Cena ist kein Unbekannter für Titel, die von 2K Sports veröffentlicht werden, da er an mehreren WWE 2K-Spielen beteiligt war. Jetzt ist es an der Zeit, wieder mit John Cena zu spielen, aber diesmal in einer etwas edleren Sportart als Wrestling (versteht uns nicht falsch, wir lieben Wrestling, aber stilvoll ist es nicht).

John Cena wird am 7. April als spielbarer Golfer in PGA Tour 2K23 hinzugefügt, was nicht ganz zufällig die Premiere von EA Sports PGA Tour ist. John Cena ist ein sehr beliebter Star nach Filmen wie Bumblebee, Fast & Furious 9 und der TV-Serie Peacemaker - und das ist wahrscheinlich eine clevere Art, die Leute daran zu erinnern, dass PGA Tour 2K23 auch existiert.