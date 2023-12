John Carver wird in Thanksgiving 2 wieder töten

Während der Cutter Eli Roth in der Vergangenheit vielleicht keine makellose Bilanz hatte, wurde sein neuester Film Thanksgiving ein großer Hit, der Sonys Prognosen verdoppelte. Und da es sich um einen Gruselfilm handelt, bedeutet dies Fortsetzungen.

Roth enthüllte auf Instagram, dass ein zweiter Film grünes Licht erhalten hat und dass wir damit rechnen sollten, dass er 2025 erscheinen wird. Er sagt, er brauche ein zusätzliches Jahr, "um das Drehbuch wirklich richtig hinzubekommen" und dass "John Carver wieder töten wird".

Wenn du ein Fan von Teenie-Slashern und Grindhouse bist, solltest du dir unbedingt Thanksgiving im Kino ansehen, da es eine frische Herangehensweise an das Konzept bietet und gleichzeitig der Art von Horror treu bleibt, die Fans im Allgemeinen so sehr mögen. Es spielt in Plymouth, Massachusetts, nach einem schrecklichen Black Friday, bei dem Menschen getötet wurden, und jetzt scheint es, als wolle sich jemand rächen...