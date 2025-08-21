John Carpenters Halloween: Das Spiel endlich enthüllt

Vor ziemlich genau einem Jahr enthüllte John Carpenter, dass er an einer Videospiel-Adaption seiner kultigen Halloween Filmreihe beteiligt war. Damals wussten wir nur, dass es in der Unreal Engine 5 entwickelt werden würde. Seitdem herrscht Funkstille. Aber jetzt, ein Jahr später, haben wir endlich ein willkommenes Update zu dem Projekt, das einfach unter dem Titel Halloween: The Game bekannt ist.

Das Spiel wird von IllFonic entwickelt, und in einem brandneuen Trailer erfahren wir, dass es zwei unterschiedliche Modi bieten wird: ein Multiplayer-Erlebnis sowie eine Einzelspieler-Option für diejenigen, die ein storybasiertes Halloween Abenteuer wollen. IllFonic hat bereits an ähnlichen Projekten wie dem inzwischen eingestellten Friday the 13th und Predator: Hunting Grounds gearbeitet und damit bewiesen, dass sie viel Erfahrung mit dieser Art von Horroradaption haben.

Wenn ihr einen Vorgeschmack auf Halloween: The Game bekommen wollt, könnt ihr euch den frisch veröffentlichten vorab gerenderten Trailer unten ansehen.