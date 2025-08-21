John Carpenters Halloween: Das Spiel endlich enthüllt
Nach einem Jahr der Stille ist John Carpenters lange angeteasertes Halloween Videospiel endlich wieder aufgetaucht.
Vor ziemlich genau einem Jahr enthüllte John Carpenter, dass er an einer Videospiel-Adaption seiner kultigen Halloween Filmreihe beteiligt war. Damals wussten wir nur, dass es in der Unreal Engine 5 entwickelt werden würde. Seitdem herrscht Funkstille. Aber jetzt, ein Jahr später, haben wir endlich ein willkommenes Update zu dem Projekt, das einfach unter dem Titel Halloween: The Game bekannt ist.
Das Spiel wird von IllFonic entwickelt, und in einem brandneuen Trailer erfahren wir, dass es zwei unterschiedliche Modi bieten wird: ein Multiplayer-Erlebnis sowie eine Einzelspieler-Option für diejenigen, die ein storybasiertes Halloween Abenteuer wollen. IllFonic hat bereits an ähnlichen Projekten wie dem inzwischen eingestellten Friday the 13th und Predator: Hunting Grounds gearbeitet und damit bewiesen, dass sie viel Erfahrung mit dieser Art von Horroradaption haben.
Wenn ihr einen Vorgeschmack auf Halloween: The Game bekommen wollt, könnt ihr euch den frisch veröffentlichten vorab gerenderten Trailer unten ansehen.