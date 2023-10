John Carpenter: "Wie zum Teufel kann man einen Exorzisten-Film vermasseln?"

HQ

David Gordon Greens Wiederbelebung des Exorzisten-Franchise war nicht gerade ein durchschlagender Erfolg. Der Film spielte an seinem Eröffnungswochenende 28 Millionen US-Dollar ein, was weniger als die prognostizierten 30-35 Millionen US-Dollar ist, und hat derzeit eine Bewertung von 22 % auf Rotten Tomatoes.

Da der Film negative Aufmerksamkeit erregte, teilte der legendäre Regisseur John Carpenter kürzlich seine eigenen Gedanken mit der Los Angeles Times. Im Gespräch mit dem Magazin sagte er: "Ich mag das, was David gemacht hat, als er die drei 'Halloweens' gemacht hat. Ich liebte Halloween Kills. Ich fand das fabelhaft. Ich habe gehört, dass "Der Exorzist" wirklich nicht passt. Das könnte ein Kickass-Film werden. Ich verstehe nicht, wie man das vermasseln kann."

In diesem Zusammenhang war dieses Wochenende das zweite von Believer an den Kinokassen und es wurde von der Newcomerin Taylor Swift: The Eras Tour von der Spitze verdrängt.