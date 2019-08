John Carpenter liebt Borderlands 3 wirklich

Regisseur und Drehbuchautor John Carpenter, Produzent von Filmen wie Halloween, Die Klapperschlange, Das Ding aus einer anderen Welt und Big Trouble in Little China) war einer der größten Fans von Borderlands 2 und ging 2014 sogar so weit, in einem Interview zu behaupten, dass es "kein besseres Spiel auf Erden" geben werde. Jedenfalls hat Carpenter die ersten 14 Minuten von Borderlands 3 gesehen, die IGN gestern teilen dürfte, und scheinbar alles vergessen, was er in Teil 2 erlebt hat. Auf seinen sozialen Medien zeigte er sich völlig begeistert:

"Die ersten 14 Minuten von Borderlands 3 sehen absolut großartig aus!!!"

Borderlands 3 hat letzte Woche den sogenannten Goldstatus erhalten, das heißt dass die Blu-rays mit einer hoffentlich funktionsfähigen Launch-Version bedruckt werden können. Der fristgerechten Veröffentlichung steht demnach nichts mehr im Weg, sodass sich Fans - und natürlich Oberkammerjäger John Carpenter - ab dem 13. September auf PS4, Xbox One und PS4 in das Spiel stürzen dürfen.