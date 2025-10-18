John Carpenter kehrt mit neuer Anthologie-Serie zum Horror zurück

HQ

Der legendäre Filmemacher und Musiker kehrt zu dem Genre zurück, das ihn ausmachte. Ja, das stimmt - John Carpenter taucht als ausführender Produzent einer neuen Anthologie-Serie mit dem treffenden Namen "John Carpenter Presents" zurück in den Horror.

Die Serie wird sich auf die Wildnis Alaskas konzentrieren und wird derzeit von den Autoren Michael Amo und Will Pascoe entwickelt. Dem Bericht zufolge wird es sich stark auf die Markensensibilität von Carpenters stützen. Das Projekt wird von Elevation Pictures unterstützt, die das folgende Statement veröffentlicht haben:

"Wir freuen uns sehr, mit dem Meister des Horrors, John Carpenter, in den Fernsehbereich einzusteigen. Will und Michael bringen tiefgreifende Erfahrung im Schreiben und Showrunning mit und wir können nicht aufgeregter sein, dass dieses Kreativteam diese Serie dem Publikum näherbringt."

Jetzt können wir nur noch die Daumen drücken und auf das Beste hoffen. Vielleicht, nur vielleicht, wird es in der Lage sein, sich mit dem Kultklassiker Masters of Horror zu messen.