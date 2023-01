John Carpenter hat vielleicht gerade einen Dead Space Film bestätigt

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass John Carpenter, legendärer Horrorregisseur, Videospiele spielt. Bereits Ende 2021 lobte er Halo Infinite als eines der besten Spiele der Franchise, insbesondere in Bezug auf die Kampagne.

In Anbetracht seiner Beteiligung an Horror- und Videospielen haben einige John Carpenter als Traumregisseur für einen Dead Space-Film ausgewählt. Im Gespräch mit Variety erklärte Carpenter jedoch, dass bereits ein anderer Regisseur für das Projekt vorgesehen ist.

"

Ich bin ein großer Videospielfan, also habe ich alle Spiele gespielt. Ich schaute mir die neuen Digitalkameras, die RED, an und erwähnte zufällig, dass ich gerne einen "Dead Space"-Film machen würde. Das ging einfach herum und alle sagten: "Oh, wann machst du das?" Ich werde es nicht tun. Ich denke, sie haben bereits einen anderen Regisseur beteiligt. Und sie haben mich nicht gebeten, es zu tun.

Carpenter verwies auch auf das kommende Dead Space-Remake, das Ende dieses Monats erscheinen soll. Trotz der Bestätigung, dass er nicht an dem Projekt beteiligt ist, bedeutet die Tatsache, dass ein anderer Regisseur aufgestellt werden könnte, dass wir in Zukunft einen Dead Space-Film in den Kinos sehen könnten.