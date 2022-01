John Carpenter hält Halo Infinite für den besten Vertreter der Serie

HQ

Der Regisseur John Carpenter (Halloween, The Fog, Escape from New York, Big Trouble in Little China) outete sich in der Vergangenheit mehrfach als waschechter Gamer und kürzlich verliebte er sich in Halo Infinite, das im Dezember für PC und Xbox erschien. Der Mann lobt den "lustigen Shooter" auf Twitter und hebt das "immens wunderschöne Produktions-Design" hervor. Den Titel betrachtet der 74-Jährige als "das beste Halo in der Serie", was den Entwicklern und dem Xbox-Marketing-Team natürlich sehr gut gefiel. Dem allgemeinen Zuspruch schlossen sich auch Celebrities, darunter Elon Musk, an. Wie wir euch bereits letztes Jahr erklärten, haben wir dem nur wenig hinzuzufügen.