John Carpenter erklärt sich bereit, die Musik für Bong Joon-Hos kommenden Horrorfilm zu komponieren

HQ

Jetzt, da Mickey 17 in die Kinos kommt, was kommt als nächstes für den Oscar-prämierten koreanischen Regisseur Bong Joon-Ho? Es stellt sich heraus, dass der Filmemacher an einem Horrorfilm arbeitet, der angeblich in einer U-Bahn-Station in Seoul spielt und sogar einen Soundtrack enthalten wird, der von niemand geringerem als der Horrorlegende John Carpenter komponiert wurde.

Der Horror-Veteran, der dafür bekannt ist, Halloween, The Thing, The Fog und mehr in die Welt zu bringen, hat kürzlich zugestimmt, mit Joon-Ho zusammenzuarbeiten, wie der Öffentlichkeit während einer Fragerunde nach der Vorführung für die 4K-Restaurierung von The Thing enthüllt wurde.

Die Fragerunde wurde von Joon-Ho geleitet, der dies zum Anlass nahm, Carpenter zu fragen, ob er ihm die Ehre erweisen würde, die Musik für seinen kommenden Horrorstreifen zu schreiben, einen Film, den man The Valley heißen könnte. Wie von X-Benutzer @karenyhan (danke, World of Reel) festgehalten, verlief der Austausch wie folgt.

Joon-Ho: "Du hast viele Soundtracks für deine Filme geschrieben, die meisten davon hast du selbst gemacht. Hättest du Interesse, die Musik für einen weiteren Film zu machen, denn mein Plan ist... Mein nächster Film ist ein Horrorfilm."

Zimmermann: "Ich möchte deine Partitur machen. Ich möchte deine Punktzahl machen."

Es ist unklar, wann dieser Film endlich in die Kinos kommen wird, aber eine Zusammenarbeit zwischen Joon-Ho und Carpenter scheint definitiv etwas zu sein, worauf man sich freuen kann, findest du nicht auch?