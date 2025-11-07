John Carpenter enthüllt Beteiligung am Reboot von The Thing

Trotz einer etwas glanzlosen Resonanz, als es zum ersten Mal auf unseren Bildschirmen erschien, ist John Carpenters The Thing jahrzehntelang ein Kultklassiker geblieben, und jetzt scheint es, dass wir auf dem Weg zu einem Reboot sein könnten.

John Carpenter selbst bestätigte, dass Blumhouse an einem The Thing Reboot arbeitete. Er sprach bei einer Podiumsdiskussion auf dem Fantasia Film Festival (via Variety.) Auf die Frage, ob Carpenter in Gesprächen mit Jason Blum darüber sei, selbst bei Projekten Regie zu führen, bestätigte er, dass The Thing eine neue Veröffentlichung bekommt.

"Wir haben darüber gesprochen - ich denke, er wird an 'The Thing ' arbeiten und 'The Thing ' neu starten. Vielleicht bin ich daran beteiligt. Die Straße runter."

Nach dem, was Carpenter gesagt hat, hört es sich nicht so an, als würden wir das Reboot in absehbarer Zeit bekommen, und er lehnte es auch ab zu sagen, ob das Reboot von The Thing eine Fortsetzung, ein Prequel oder ein kompletter Reset zurück in die Antarktis sein wird. Natürlich gab es zuvor ein Reboot mit Joel Edgerton und Mary Elizabeth Winstead, aber das hat die Fans des Originals nicht beeindruckt.