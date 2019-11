John Carmack unzufrieden mit Geschwindigkeit des VR-Fortschritts

John Carmack, der Mitbegründer von id Software und aktuell CTO bei Oculus, wurde diese Woche bei der dritten Preisverleihung der VR Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet, konnte sich in seiner Dankesrede aber nicht so richtig darüber freuen (vermuten wir). Der Entwickler gab zu Bedenken, dass Oculus und die Branche in den letzten Jahren bei der Förderung der virtuellen Realität kaum Fortschritte erzielt haben, weshalb er nicht gerade glücklich darüber sei, wie schnell sich die Dinge im virtuellen Feld entwickeln.

"Ich bin im Büro oft etwas mürrisch, weil ich mit dem Fortschritt, den wir gemacht haben, nicht zufrieden bin", sagte er laut PC Gamer. "Wenn ich in der VR bin, sehe ich die Magie dort, aber mein Gehirn wirft immer diese riesigen Post-It-Zettel ab, um mich an die ganze Arbeit zu erinnern, die noch zu erledigen ist. Deshalb wird es noch eine Weile dauern, bis ich mich gut genug fühle, um an meine Erfolge zurückdenken."

Er fügt hinzu, dass die moderne Ära der virtuellen Realität seiner Meinung nach mit Palmer Luckeys Prototyp des Oculus-Rift-Headsets begann. Carmack trug dazu bei, das Gerät auf einer der vergangenen E3-Pressekonferenzen vorzuführen. Der Entwickler arbeitet seit 2013 als Chief Technical Officer bei Oculus und hat dafür id Software verlassen, wo er bei mehreren bekannten Serien, darunter Doom und Quake mitgewirkt hat.

Zum Abschluss seiner Rede fand er dennoch ein paar positive Worte: "All diese Technologien bedeuten nicht viel, bis sie dem Nutzer etwas bringen", schildert Carmack. "Vor allem hoffe ich, dass ich dabei mitgeholfen habe, diese neue Leinwand für die Menschen zu formen, und dass die Arbeit, die diese Menschen leisten, den Weg in die Zukunft ebnen wird."

