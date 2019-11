John Carmack beschäftigt sich zukünftig mit künstlicher Intelligenz

John Carmack, der Mitbegründer von id Software (Doom, Quake, Rage) und bis vor kurzem auch noch CTO von Oculus, hat diese Woche mit nüchternem Blick eine Einschätzung zum aktuellen Stand der virtuellen Realität gewagt, nur um wenig später seinen Rücktritt bekanntzugeben. Auf Facebook schrieb er, dass er in die Welt der "Künstlichen Allgemeinen Intelligenz" (AGI) einsteigt, um dort für Fortschritte zu sorgen.

Er wird Oculus weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, das soll aber nur einen "bescheidenen Teil" seiner Zeit einnehmen. Carmack erklärte, dass er das Gefühl habe, auf diesem neuen Gebiet "einen Unterschied bewirken zu können" und dass er sich diese Chance "nicht entgehen lassen möchte". Er schreibt weiter, dass er mit seinem Sohn von Zuhause aus daran arbeiten werde.

"Was ich für den Rest meiner Zeit tun werde: Wenn ich über all das nachdenke, was ich in den Bereichen Spiele, Luft- und Raumfahrt und VR getan habe, hatte ich immer das Gefühl, dass ich zumindest ein vages Ziel für meine Lösungen sah, auch wenn diese [Lösungsansätze] manchmal unkonventionell und unerforscht waren. Ich habe mich manchmal gefragt, wie es mir wohl mit einem Problem ergeht, bei dem die Lösung wirklich nicht in Sicht ist. Ich habe beschlossen, mich daran zu versuchen, bevor ich zu alt dafür werde", schrieb der Entwickler.

Als er kürzlich von den VR Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, erwähnte Carmack, dass er mit dem Tempo des Fortschritts im Bereich VR unzufrieden sei und noch viel Arbeit bevorsteht. Er hat die letzten sechs Jahre bei Oculus gearbeitet, davor war er bei id Software tätig.