John Candys Dokumentarfilm verspricht Lachen und Weinen

In den 1980er und frühen 90er Jahren gab es nur wenige Komiker, die es mit John Candy aufnehmen konnten. Eine überlebensgroße Persönlichkeit, die uns viel zu früh verlassen hat, und ihre Geschichte wird nun in dem emotionalen neuen Dokumentarfilm I Like Me gefeiert. Unter der Regie von Colin Hanks und produziert von Ryan Reynolds verspricht der Film sowohl Lachen als auch Herzschmerz, während er das Leben des beliebten kanadischen Komikers erkundet.

Der Trailer enthält bewegende Tribute von mehreren Hollywood-Größen, darunter Steve Martin, Dan Aykroyd, Catherine O'Hara, Tom Hanks und Mel Brooks. Das Publikum wird auch mit seltenen Heimvideos und Archivmaterial verwöhnt, die einen intimeren Einblick in die Höhen und Tiefen von Candy bieten. Der Dokumentarfilm wird am 4. September auf dem Toronto International Film Festival uraufgeführt und am 10. Oktober auf Prime Video erscheinen.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an John Candy?