John C. McGinley spricht über die Scrubs Wiederbelebung und "eine der besten Episoden, die wir je gemacht haben".

HQ

Angesichts der Mega-Serie, die Scrubs lief, hättest du vielleicht etwas besorgt gewesen, dass die Serie wiederbelebt wird, besonders wenn man die ursprünglich ungleichmäßig geplante letzte Staffel Anfang der 2010er Jahre bedenkt. Aber bisher war die Rückkehr von Scrubs ein großer Erfolg und die Serie wurde bereits für eine weitere Episodenrunde genehmigt.

Während unserer jüngsten Italienreise für Comicon Napoli hatten wir das Privileg, an einer Interviewsitzung mit dem Mann hinter dem ikonischen Dr. Perry Cox, John C. McGinley, teilzunehmen, bei dem wir während des Interviews mehr über seine Rückkehr zu der Figur erfuhren und wie diese Wiederaufnahme einen seiner Favoriten zeigt, und in seinen Augen, Eine der besten Episoden von Scrubs bisher.

Über die vorletzte Folge der ersten Staffel der Wiederbelebung, die Folge, in der Cox nach der Entdeckung besorgniserregender Anzeichen ins Krankenhaus eingeliefert wird, erzählte uns McGinley Folgendes.

"Was, Cox, eines der Dinge, mit denen er ringt, wenn er ins Krankenhaus zurückkommt, weil er weiß, dass etwas nicht stimmt. Er hat es sich noch nicht selbst diagnostiziert, aber er weiß, dass etwas nicht stimmt. Und er will Zach [Braffs] Figur J.D. davor schützen, sich einzumischen, denn wenn er so krank ist, wie er denkt, will er J.D. nicht mit nach unten ziehen. Die Folge ist also eine Art Tauziehen zwischen Cox, der die richtige Behandlung bekommen will, aber nicht J.D., Zachs Figur, betrifft. Endlich muss er es tun. J.D. ist der beste Arzt, weil ich ihn zu einem überlegenen Arzt ausgebildet habe, und schließlich sagt Cox: Ich brauche dich. Und das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass er zu J.D. sagt: Ich brauche dich. Und es war groß. Wir haben so sehr geweint, und es war wunderschön, dass Cox endlich dort ankam. Nach all der Folter, die er sich selbst zufügt, sagt er schließlich zu J.D.: Ich brauche dich, weil ich Angst habe. Und dass ein Alpha wie Cox zugibt, dass er Todesangst hat, ist wirklich beeindruckend. Warte, bis du die Folge siehst. Es ist eine der besten Episoden, die wir je gemacht haben."

Lesen Sie unten das vollständige Interview mit McGinley für alle möglichen Leckereien, darunter eine urkomische Anekdote über einen Nasenring, Al Pacinos Manager und den Film Nothing to Lose. Ja, wirklich.