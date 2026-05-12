John C. McGinley erklärt, wie Dr. Cox sich für das Scrubs Reboot entwickelt hat

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Wie viele der alten Besetzungen von Scrubs sprang John C. McGinley nach der Ankündigung der Wiederaufnahmestaffel wieder in seine alte Arztuniform zurück und kehrte in die Rolle des Dr. Perry Cox zurück. Im Gespräch mit uns auf der Comicon Napoli enthüllte McGinley, wie sich seine Figur mit der Zeit der Abwesenheit weiterentwickelt hat und wie das zu dem passt, worauf die Autoren für die neueste Staffel zurückgegriffen haben.

"Ich denke, was in Staffel 10 passiert ist, also der Wiederbelebung, ist, dass die Autoren angefangen haben, Müdigkeit, Burnout und Erschöpfung zu erforschen, was wirklich interessant ist, weil Autoren schreiben können, was ihnen vertraut ist, und sie sind ausgebrannt." sagte McGinley. "Und dass sie Cox als jemanden annehmen, der diese Generation nicht mehr unterrichten kann, das sagt er ihnen.

Das sagt er Zackys Figur in der ersten Folge."

"Er sagt, ich kann diese Kinder nicht mehr unterrichten, weil er eines von ihnen TikTok Doc nennt, weißt du, weil sie die ganze Zeit am Handy ist. Und er sagt einfach: Ich kann sie nicht so unterrichten, wie ich es dir beigebracht habe. Und dann sagt er: Ich bin raus. Ich fand es für die Autoren wirklich interessant, diesen Weg einzuschlagen."

McGinley erzählt uns, dass Cox nie ganz geoutet ist und dass er für die achte Folge der Serie zurückkehren wird, aber um mehr darüber zu erfahren, müssen Sie sich das vollständige Interview unten ansehen: