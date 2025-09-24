John Boyega sagt, dass die Star Wars-Fortsetzungen völlig anders verlaufen wären, wenn er hinter der Kamera gestanden hätte

Die Star Wars-Sequel-Trilogie ist bei den Fans nicht in guter Erinnerung. Genau wie bei den Prequels wird es mit ziemlicher Sicherheit einen gewissen Revisionismus in der Zeit geben, aber selbst die Schauspieler können zugeben, dass es Fehler in der Erzählweise der Fortsetzungsfilme gab. John Boyega, der in den Fortsetzungen Finn spielte, ist sogar so weit gegangen, seine eigene Nacherzählung der Ereignisse zu präsentieren.

"Wenn ich von Anfang an Produzent bei Star Wars gewesen wäre, hätte es sich um etwas völlig anderes gehandelt", sagte er gegenüber Popverse. "Das wäre verrückt."

"Zunächst einmal werden wir Han Solo, Luke Skywalker und all diese Leute nicht los. Das machen wir nicht. Das erste, was wir tun werden, ist, ihre Geschichte zu erfüllen, ihr Vermächtnis zu erfüllen. Wir werden einen guten Moment haben, um den Staffelstab zu übergeben", fuhr er fort. "Unsere neuen Charaktere werden in diesen Filmen nicht OP [übermächtig] sein. Sie werden nicht einfach Dinge an sich reißen und wissen, was sie damit tun müssen. Nein. Sie müssen sich wie alle anderen Charaktere in dieser Reihe abmühen. Ich würde das tun."

Boyega sagte auch, dass er sich die Geschichten der alten Republik ansehen würde, um zu zeigen, dass er sich mit Star Wars auskennt, und bezog sich sogar auf The Force Unleashed. "Ich würde mir die Geschichten der Alten Republik anschauen und sehen, was wir zur Fortsetzung hinzufügen können. Ich würde auf jeden Fall Force Unleashed-Geschichten darin sehen wollen. Ich würde versuchen, das Star Wars-Universum so weit wie möglich zu erweitern und dabei die Geschichte zu respektieren. Wenn wir die Geschichte erweitern, müssen wir das innerhalb der jeweiligen Grenzen tun, die wahr bleiben."

Bitte bringt diesem Mann eine Kamera und stellt ihn vor ein Star Wars-Set. Während es bei Boyegas Pitch mehr darum zu gehen scheint, die Fans zufrieden zu stellen, als zu zeigen, dass er eine weitere Trilogie ausgearbeitet hat, ist es dennoch interessant zu sehen, wie ein Schauspieler seine Gedanken zu einem vergangenen Projekt nicht verschweigt.