John Boyega ist nicht daran interessiert, Marvels neuer Kang zu sein

Wie wir jetzt wissen, wurde Jonathan Majors der Körperverletzung und Belästigung dritten Grades für schuldig befunden. Seine Verurteilung muss bis zum nächsten Jahr warten, aber der ehemalige Kang-Darsteller hat bereits seinen Job bei den Marvel Studios verloren.

Jetzt suchen die Fans in der Schauspielgemeinde nach jemandem, der ihn ersetzen könnte, und es schien, als wären sie bei John Boyega gelandet. In einem Beitrag aus dem letzten Monat, der wieder ans Licht gebracht wurde, ist jedoch klar, dass der ehemalige Star Wars-Darsteller nicht auf ein anderes großes Franchise aufspringen will.

Auf die Frage, ob er der neue Kang werden wolle, antwortete Boyega einfach mit einem Gif von Donkey aus Shrek und schüttelte den Kopf. Da hast du es, denke ich, kein John Boyega als Kang. Hoffen wir, dass die Fans ihre fanatischen Umbesetzungen für einen Moment beruhigen und dem Justizsystem seinen Lauf lassen können.