John Boyega gibt ein Update zu Attack the Block 2: "Wir kochen es nur, um es für alle richtig zu machen"

Es gibt schon seit langer Zeit Pläne, eine Attack the Block Fortsetzung zu machen, aber es hat nie wirklich viel gebracht. In Anbetracht dessen, dass dies der Fall ist, hatte Josh Horowitz von Happy Sad Confused kürzlich die Gelegenheit, sich mit dem Hauptdarsteller des Originals, Star Wars ' John Boyega, zusammenzusetzen, um sich darüber zu erkundigen, was mit diesem Nachfolgefilm passiert.

Als er nach Attack the Block 2 gefragt wurde, verriet Boyega, dass es sich noch in der Produktion befindet, dass ein Drehbuch geschrieben wurde und dass es in gutem Zustand ist, und dass es noch ein paar letzte Optimierungen und Änderungen durchläuft, bevor es schließlich zu Dreharbeiten kommt, wobei an einer Stelle sogar auf 2026 Bezug genommen wird.

In voller Länge erklärte Boyega: "Ich habe es gelesen, Mann. Es ist cool, Bruder. Joe Cornish hat bei seinem Entwurf phänomenale Arbeit geleistet, und wir sind gerade dabei, ihn für alle richtig zu machen. Und wir brauchen natürlich mehr Geld für diese Außerirdischen, wir wollen, dass es für die Zuschauer im Jahr 2026 wirklich gut aussieht. Aber für uns geht es nur darum, die Geschichte zu entwickeln und sicherzustellen, dass Moses und der Rest der Charaktere, die wir übrig haben, vollständig ausgearbeitet sind, bevor wir sie herausbringen und drehen. Aber ich bin sehr leidenschaftlich und sehr bereit, dass wir Attack the Block 2 drehen werden, dann wird es passieren."

Freust du dich immer noch auf eine Attack the Block Fortsetzung, oder denkst du, dass es schon zu lange her ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Original 2011 Premiere hatte?