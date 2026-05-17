Johan Zarco wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er bei einem weiteren schweren Unfall beim Großen Preis von Katalonien ein Bein mit Bagnaias Motorrad eingeklemmt hatte

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Beim katalanischen GP in der MotoGP gab es zwei rote Flaggen: Zur Rennhalbzeit am Sonntag stürzte Álex Márquez zu Boden, als er mit dem Rennführenden Pedro Acosta kollidierte und ein technisches Problem mit seinem Reifen hatte. Um eine Kollision zu vermeiden, verlor er die Kontrolle und wurde in die Luft geschleudert, wobei er gegen eine Wand prallte, während das Motorrad zerfiel und andere Fahrer beeinträchtigte.

Eine halbe Stunde später wurde das Rennen fast sofort mit einer weiteren roten Flagge fortgesetzt, als Johann Zarco zu Boden fiel und sich mit Francesco Bagnaias Motorrad, der ebenfalls zu Boden stürzte, sowie Luca Marini das Bein einklemmte. Zarco wurde mit dem Bein noch zwischen den Reifen in die Luft geschleudert, und das Rennen wurde erneut abgebrochen.

Zarco, 35, wurde in dasselbe Krankenhaus gebracht wie Márquez. Pedro Acosta, der am ersten Unfall beteiligt war, stürzte in der letzten Runde und verlor das Rennen gegen Fabio di Giannantonio, den Sieger des Großen Preises von Katalonien.

Das LCR-Team informierte, dass Zarco ins Hospital Universitari General de Catalunya in Sant Cugat gebracht wurde, um eine weitere Untersuchung seines linken Beins durchzuführen, und fügte hinzu, dass er sich nicht in kritischem Zustand befinde. Wir werden berichten, sobald neue Informationen über Zarco und Márquez veröffentlicht werden.