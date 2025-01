Joel McHale für Hauptrolle in Scream 7 bestätigt

Die Produktion von Scream 7 ist nun nach einer langen Pause aufgrund der Entfernung der Hauptfigur aus Scream 6 - ihre Darstellerin Melissa Barrera kritisierte Israel in den sozialen Medien - in vollem Gange und es wird wieder Sidney Prescott (wie immer gespielt von Neve Campbell) sein, der in Schwierigkeiten geraten wird.

Jetzt wurde ein weiterer Schauspieler für den Film bestätigt, und es ist kein Geringerer als Community-Star Joel McHale. Er spielt anscheinend Mark Evans und ist der Ehemann von Sidney Prescott. Diejenigen, die ihren Scream wirklich kennen, werden sich daran erinnern, dass Patrick Dempsey in Scream 3 einen weiteren Mark und Love Interest spielte, und viele dachten, er würde im siebten Film als Sydneys Ehemann auftreten. Dies wird jedoch nicht der Fall sein, und McHale wird die Rolle eines völlig anderen Mark spielen, wie sich herausstellt.

Scream 7 soll am 27. Februar nächsten Jahres Premiere haben, und wir wissen bereits, dass Courteney Cox wieder dabei sein wird - und die einzige Schauspielerin ist, die in jedem Teil der Franchise mitgespielt hat.

Danke ComicBook.com