Joel ist ''entscheidend für die Geschichte'' von The Last of Us: Part II

Last of Us-Fans haben eine spannende Woche hinter sich. In dem vergangenen State of Play-Livestream, wurde der offizielle Releasetermin für The Last of Us: Part II angekündigt. Am 21. Februar 2020 ist es soweit. Am Ende des Trailers machte Joel einen kurzen Auftritt, was für noch mehr Freude bei den Fans sorgte.

Wir waren in LA und durften das Spiel bereits anspielen. Während unseres Besuchs sprachen wir mit Lead Game Designer Richard Cambier in einem Interview über die Verbündeten, denen wir über den Weg laufen werden. Dazu zählt unter anderem Dina, die Ellie im Trailer zur E3 2018 küsste.

''Ihr habt bereits Dina gesehen die, wie ihr bereits erwähnt habt, sehr wichtig ist und natürlich habt ihr Joel gesehen, der ebenfalls entscheidend ist für die Geschichte. Es gibt noch viele weitere die wir bisher nicht enthüllt haben, das kommt in der Zukunft.''

Während des Gesprächs ging Cambier auch mehr auf die Beziehung zwischen Ellie und Dina ein:

''Ich denke wir achten darauf wie kompetent Ellie ist und der Fakt wie es wäre, mit 19 Jahren auf Patrouille zu gehen, zusammen mit jemanden mit dem du eine Nacht davor einen peinlich berührten Moment hattest, zusammen mit jemanden für den du Gefühle hast.''

''Du bist also in dieser wunderschönen Natur mit jemanden für den du etwas empfindest, es ist für uns auch eine Erkundung darüber wie sich eine junge Liebe anfühlt. Die Unbehaglichkeit, das Flirten und zu sagen 'Hey, lass uns versuchen zu überleben, was hast du heute noch vor? Willst du abhängen?' zusammen mit 'Außerdem sollten wir wahrscheinlich diese Kreaturen töten, aber lass uns trotzdem was zusammen unternehmen'. Für uns ist es also immer noch sehr menschlich, es sind immer noch 19-jährige Jugendliche, die versuchen ihren Platz zu finden.''

Freut ihr euch bereits auf Joel's Rückkehr?