Joel Edgerton und Jennifer Connelly spielen die Hauptrollen in Apples TV-Serie Dark Matter

Apple hat eine Vielzahl von Shows und Filmen, die regelmäßig auf seinem Streaming-Dienst Apple TV+ debütieren, und im Mai dieses Jahres wird sich eine weitere neue Serie diesem Kampf anschließen. Basierend auf dem Science-Fiction-Bestseller von Autor Blake Crouch wird Dark Matter eine Sci-Fi-Thriller-Serie, die eine Welt unendlicher Realitäten erkundet, insbesondere eine, in der sich die Hauptfigur selbst entführt.

Die Show wird von Joel Edgerton und Jennifer Connelly angeführt und wird am 8. Mai auf Apple TV+ mit einem Debüt mit zwei Episoden Premiere feiern. Die sieben verbleibenden Episoden werden dann wöchentlich veröffentlicht.

Sie können den Trailer zu Dark Matter unten sehen und auch die vollständige Zusammenfassung finden.

Inhalt: "Dark Matter wird als einer der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts gefeiert und ist eine Geschichte über den Weg, der nicht eingeschlagen wurde. Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts, als er auf den Straßen von Chicago nach Hause geht, in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Staunen verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten der überwältigenden Landschaft von Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth der Realitäten begibt er sich auf eine erschütternde Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem furchterregendsten, unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst."