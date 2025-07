Joel Edgerton stiehlt das Rampenlicht in der Netflix-Serie Train Dreams

Netflix muss die inkonsistenteste Produktionsfirma sein, wenn es um Filme geht. Es schafft es routinemäßig, kompletten Müll wie The Old Guard 2 Anfang des Monats rauszuschmeißen, während gelegentlich Preisträger wie Drei Töchter und Emilia Perez serviert werden. Wir erwähnen dies, da es im November so aussieht, als ob Netflix ein weiteres Preisjuwel in den Händen halten könnte.

Netflix stammt von Regisseur Clint Bentley und wird die Heimat von Train Dreams sein, einem Drama, das auf Denis Johnsons beliebter Novelle basiert. Es dreht sich um den Holzfäller und Eisenbahnarbeiter Robert Grainier, der, wie es in der Zusammenfassung heißt, "ein Leben von unerwarteter Tiefe und Schönheit im sich schnell verändernden Amerika des frühen 20. Jahrhunderts führt".

Grainier wird in diesem Film von Joel Edgerton gespielt, der neben Felicity Jones, Kerry Condon und William H. Macy zu sehen ist, alles für einen atemberaubend gefilmten und eindeutig emotionalen Film für diejenigen, die etwas Raffinierteres und Künstlerischeres suchen.

Train Dreams wird am 21. November auf Netflix Premiere feiern, und ihr könnt euch den Teaser-Trailer unten ansehen.