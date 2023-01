Joe Rogan lobt die Dead or Alive-Serie

HQ

Der weltweit beliebteste Podcaster und UFC-Kommentator Joe Rogan ist ein großer Fan von Kampfkünsten in all ihren Formen, und das erstreckt sich auch auf die digitale Welt. Auch wenn er jetzt behauptet, etwas Abstand zu Videospielen zu halten, findet er immer noch viel Freude an dem Medium, insbesondere an Dead or Alive 6 - oder "diesem Karate-Spiel", wie er es in seinem Podcast nannte.

Rogan wies ausdrücklich darauf hin, dass " Kampfsportbegeisterte eine Kampfkunststrategie anwenden könnten, wenn sie die Techniken des Spiels kennen würden" und erzählte auch, wie er Dead or Alive 6 häufig mit seiner Tochter spielte.

