Joe Rogan bricht das Schweigen über die Suspendierung von Jimmy Kimmel

Die Situation um Jimmy Kimmel sorgt seit einigen Tagen für Schlagzeilen. Jetzt, nach Tagen ohne Kommentar, hat Joe Rogan die Situation angesprochen. In seinem Podcast argumentierte Rogan, dass der Druck der Regierung auf die Sender, Comedians zum Schweigen zu bringen, einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe, und warnte die Konservativen, die den Schritt feiern, dass solche Aktionen schließlich auch auf sie abzielen könnten. Er räumte zwar ein, dass Kimmels Bemerkungen über den angeklagten Schützen im Fall Charlie Kirk unzutreffend waren, verteidigte aber das Recht des Komikers, ungestört Witze zu machen. Rogan beschrieb Kimmel als "guten Kerl", obwohl er in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten mit seinem Humor bemerkte. Die Episode wurde genau zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt, als ABC Kimmels Rückkehr bestätigte, trotz des anhaltenden Widerstands der Senderbesitzer. Was halten Sie von seinen Äußerungen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!