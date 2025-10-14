Joe Rogan äußert sich zur aktuellen Situation in den Vereinigten Staaten

HQ

"So wie es aussieht, ist einfach schrecklich. Wenn man nur Leute vor den Augen ihrer Kinder verhaftet. Normale, normale Menschen, die seit 20 Jahren hier sind. Jeder, der ein Herz hat, kann damit nicht klarkommen... Das ist verrückt."

Dies waren einige der jüngsten Worte von Joe Rogan, der sich einst zu den Anhängern von Präsident Donald Trump zählte und nun seine Kritik an der harten Abschiebepolitik des Präsidenten geübt hat.

In der Sendung "The Joe Rogan Experience" (#2392 - John Kiriakou) sagte der Podcaster vor ein paar Tagen, er glaube, dass die Einwanderungsbeamten die Dinge zu weit treiben, und beschrieb die jüngsten Abschiebungen als schrecklich und herzzerreißend.

Joe Rogan, der während des Wahlkampfs 2024 US-Präsident Donald Trump in seiner Show zu Gast hatte, trug dazu bei, die Botschaft des Präsidenten an damals Millionen von Zuhörern zu verbreiten. Aber sein Ton hat sich stark verändert, wie Sie im Video unten sehen können.

Tatsächlich hat er in den letzten Episoden nicht nur die Einwanderungstaktik der Regierung in Frage gestellt, sondern auch ihren Umgang mit Themen wie den lang erwarteten Epstein-Akten und deutet an, dass politische Manöver ihre Veröffentlichung verlangsamen.

Sein Sinneswandel spiegelt einen breiteren Trend in der sogenannten "Manosphäre" wider, einer Konstellation beliebter Podcaster und Online-Persönlichkeiten, die einst die populistische Botschaft von US-Präsident Donald Trump unterstützten.

Viele von ihnen, darunter Schöpfer wie Adin Ross und Theo Von, haben ihr Bedauern über ihr früheres politisches Engagement zum Ausdruck gebracht und gesagt, sie seien desillusioniert von Washingtons endlosem Kreislauf von Versprechungen und Polarisierung.

"Jetzt, wo ich darauf zurückblicke, wünschte ich wirklich, ich wäre nie in die Politik eingestiegen." Adin Ross erzählte kürzlich seinen Followern. Ross interviewte Trump im August 2024 in seinem Livestream und er ist, wie Rogan, desillusioniert.

