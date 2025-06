Joe & Mac Retro Collection Kampagne jetzt live auf Kickstarter

Im Jahr 1991 betraten die beiden Steinzeit-Herren Joe & Mac die Gaming-Welt. Ursprünglich in Spielhallen veröffentlicht, wurden ihre Spiele später in zahlreiche andere Formate umgewandelt, nicht zuletzt in Mega Drive und Super Nintendo.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass das Duo über Kickstarter ein Comeback in einer Sammlung namens Joe & Mac Retro Collection für PC, PlayStation, Switch und Xbox feiern wird. Insgesamt enthält es drei Steinzeit-Titel, genauer gesagt die Super Nintendo-Versionen von Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo's Caper und Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. Ebenfalls enthalten sind die japanischen Versionen, die unzensiert sind.

Wie um alles noch besser zu machen, werden "mehrere neue Funktionen" versprochen, wie z.B. die Möglichkeit zum Speichern, Zurückspulen, Bildfilter und mehr.

Die Spendenaktion ist jetzt in vollem Gange - und in der Tat schon fast da, was hoffentlich bedeutet, dass viele Stretch Goals erreicht werden. Schauen Sie sich diesen Link an, wenn Sie sich das Paket ansehen möchten (natürlich gibt es eine Sammleredition mit zusätzlichem Schnickschnack) und sich ein Exemplar sichern möchten, und schauen Sie sich den Trailer unten an, um etwas süße Retro zu sehen.