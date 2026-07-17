Joe Hill und das Kino: Seine Lieblingsfilme, seine frühen Ausflüge als Schauspielerin und seine bescheidenen Beiträge

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Joe Hill braucht kaum eine Einführung für die regelmäßigen Besucher von Celsius 232 in Avilés (Asturien, Spanien), das in diesem Jahr seine 15. Ausgabe feiert. Ein regelmäßiger Besucher, produktiver Horrorautor und, in jüngerer Zeit häufiger, ein gefeierter Schöpfer von Geschichten für die kleine und große Leinwand. Im hohen Gras, Locke und Key. Seine Verbindung zum Kino begann jedoch lange vor seiner heute herausragenden Schriftstellerkarriere, obwohl sie denselben Ursprung hatte: seinen Vater Stephen King.

"Als ich acht war, besetzte mich mein Vater für eine kleine Rolle in einer Creepshow-Folge. Ich spielte eine Figur namens Billy, einen Jungen, der Comics liebt, aber sein Vater nicht. Als sein Vater sie wegnahm, beschloss Billy, sich zu rächen, und wirkte mit einer Puppe einen Voodoo-Zauber auf seinen Vater." Er mochte die Erfahrung überhaupt nicht, und es dauerte 40 Jahre, bis er wieder auf der Leinwand erschien.

"Ich hatte auch eine kleine Rolle in Locke & Key, und ich glaube, ich habe das geschafft, was niemand besser konnte als ich: 'die schlechteste Leistung als Krankenschwester der Geschichte abliefern.' "

Um mit seinen Filmanekdoten fortzufahren – da sich das diesjährige Panel auf diesen Aspekt konzentrierte – war seine erschreckendste Erfahrung beim Anschauen eines Films ebenfalls in seiner Kindheit. "Disneys Dornröschen – als die Hexe Maleficent die Kräfte der Hölle beschwört und sich in einen Drachen verwandelt – das war einfach zu viel für mich."

"Ich kann dir auch sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Es ist Der weiße Hai. Selbst heute schaue ich es immer und immer wieder."

Unweigerlich drehte sich das Gespräch um seine Arbeit als Autor und Drehbuchautor, und ein interessantes Detail ist die Art, wie er die Szene visualisiert, die er schreibt – etwas, das er seit seinem allerersten Job tut.

"Als ich meinen ersten Roman, *Heart-Shaped Box*, schrieb, stellte ich ihn mir immer als einen John-Carpenter-Film vor, der nie gedreht wurde. Mit seiner Rahmung, seiner Beleuchtung, seinen Farben – allem. Und umgekehrt inspirieren mich manche Filme, die ich sehe, genug, um meine Geschichten zu befeuern."

Abschließend blickte Hill auf einige seiner Adaptionen zurück, wie Black Phone, Horns, In the Tall Grass usw. Und besonders bedauerte er ein Projekt, das nie das Licht der Welt erblickte, weil Disney es für zu gewalttätig und furchteinflößend hielt.

"Es tut mir wirklich leid, dass Andy Muschiettis Version von *Lock and Key* nicht umgesetzt wurde; Ich mochte seinen Hauch von Horror."