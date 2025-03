Joe Goldberg fällt in der letzten Staffel von You in alte Gewohnheiten zurück

HQ

Eine der beliebtesten Bemühungen von Netflix in letzter Zeit wird bald zu Ende gehen. Nach vier Staffeln packender Dramen wird die fünfte und letzte Staffel von You bereits nächsten Monat auf dem Streamer erscheinen. Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Trailer für dieses letzte Kapitel von Penn Badgleys Joe Goldberg-Geschichte veröffentlicht, in dem der gruselige Protagonist wieder in schlechte Gewohnheiten verfällt.

Die letzte Staffel von You wird bereits am 24. April auf Netflix ausgestrahlt, da eine komplette Staffel You vollständig ausgestrahlt werden kann und nicht ein Zweiteiler wie Staffel 4. Laut der offiziellen Inhaltsangabe können You das unten neben dem neuen Trailer sehen.

"In der epischen fünften und letzten Staffel kehrt Joe Goldberg (Badgley) nach New York zurück, um sein Happy End zu genießen... bis sein perfektes Leben von den Geistern seiner Vergangenheit und seinen eigenen dunklen Begierden bedroht wird."

"Die neue Staffel setzt drei Jahre nachdem Joe und Kate (Charlotte Ritchie, sie/ihr) London verlassen haben, um nach New York City zu gehen. Kate ist jetzt CEO der Lockwood Corporation, Joe ist ihr treuer Ehemann, der von der bewundernden Öffentlichkeit als "Prince Charming" bezeichnet wird, und beide halten ihren Pakt ein, sich gegenseitig zu helfen, Gutes zu tun. Aber wie der Teaser andeutet und langjährige Anhänger der Missgeschicke von Joe Goldberg erahnen können, ist es ein fortlaufendes Projekt, zu verstehen, wer Joe war, mit dem, was er sein will."

"Im Laufe der Staffel kreuzen sich Joes Wege nicht nur mit einer jungen Frau, gespielt von Madeline Brewer, die ihn dazu bringt, sein wohlhabendes Leben zu überdenken, sondern er wird sich auch mit den Geschwistern seiner Frau Kate auseinandersetzen."