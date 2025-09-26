Joe Exotic trauert um Mitarbeiter, der in einem Reservat in Oklahoma von einem Tiger zerfleischt wurde

HQ

Growler Pines Tiger Preserve in Oklahoma. Einer der engsten Mitarbeiter von Joe Exotic, Ryan Easley, ist nach einem tödlichen Tigerangriff ums Leben gekommen. Der 37-jährige Tierpfleger wurde Berichten zufolge am Samstag von einem Tiger zerfleischt und erlitt tödliche Verletzungen an Hals und Schulter.

Der schockierende Vorfall hat dazu geführt, dass Easleys Kollegen Schwierigkeiten haben, den Verlust zu verarbeiten. Joe Exotic, der mit bürgerlichem Namen Joseph Allen Maldonado-Passage heißt, drückte in den sozialen Medien seine Trauer aus und beschrieb Easley als langjährigen Freund und engagierten Tierpfleger.

"Zunächst einmal möchte ich meine Gebete an Ryan Easleys Familie für ihren Verlust senden", schrieb Joe Exotic auf X. "Ich kenne Ryan seit vielen Jahren. Niemand kann dem Tiger die Schuld für das Geschehene geben. Wir alle gehen bei dem, was wir tun, Risiken ein. Man kann bei fast alles getötet werden."

Easleys Leidenschaft für Raubkatzen war legendär. Maldonado-Passage erinnerte sich daran, wie Easley in seinen frühen Jahren davon träumte, die meisten Tiger auf einmal zu kontrollieren und dabei oft die Grenzen dessen zu überschreiten, was die Tiere sicher bewältigen konnten.

"Er wollte derjenige sein, der die meisten Tiger gleichzeitig im Ring hat. Einige seiner Katzen waren verrückt im Kopf, aber es ging darum, um jeden Preis die beste Leistung auf einmal zu erbringen." Jetzt wurde der beteiligte Tiger eingesperrt, während die Behörden eine umfassende Untersuchung durchführen.

Exotic betonte jedoch, dass der Verlust vor allem eine Tragödie sei. "Unabhängig davon, ob man mit der Art und Weise, wie ein anderer sein Geschäft führt, einverstanden ist, ist ein Verlust immer etwas, das niemand sehen möchte. Also, bei allem Respekt als Mensch, RIP Ryan Easley. Du bist gestorben, als du das getan hast, was du geliebt hast."