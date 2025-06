Joe Burrow, Kirk Cousins und Jared Goff führen die zweite Staffel von Quarterback an

Zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns mitten in der NFL-Offseason, da es tatsächlich näher am Beginn der nächsten Saison ist als am Ende der letzten. Wir gehen zwar davon aus, dass die Vorsaison ab August und die Hauptsaison ab Anfang September stattfinden wird, aber wir können zumindest einen Teil unserer NFL-Wünsche befriedigen, indem wir ab dem nächsten Monat eine weitere Saison von Quarterback einschalten.

Die Serie konzentriert sich auf drei Quarterbacks aus der letzten Staffel und begleitet sie das ganze Jahr über, und in den kommenden Episoden wird sogar ein wiederkehrendes Gesicht zu sehen sein. Nachdem er während seiner Zeit bei den Minnesota Vikings viele bezaubert hat, ist Kirk Cousins ein führendes Gesicht, wobei sein Debüt bei der Atlanta Falcons in dieser neuen Reihe von Episoden dokumentiert ist.

Andernfalls können wir davon ausgehen, dass Joe Burrow auch die Bühne betritt und Zeuge wird, wie er mit Erwartungen umgeht und versucht, die Cincinnati Bengals zum Erfolg zu führen. Schließlich taucht auch Jared Goff auf, wobei wir die Detroit Lions in ihrer immensen Saison verfolgen können, die sie fast bis zum Super Bowl geführt hätte.

Schau dich unten den Trailer für die nächste Staffel von Quarterback an, bevor sie am 9. Juli auf Netflix erscheint.

