Joe Bugner, Boxlegende, stirbt im Alter von 75 Jahren

Joe Bugner, der dreimalige Europameister im Schwergewicht, der für seine Kämpfe gegen die Box-Ikonen Muhammad Ali und Joe Frazier bekannt ist, ist im Alter von 75 Jahren in seinem Haus in Brisbane gestorben, teilte das British Boxing Board of Control am Montag mit.

Der in Ungarn geborene Kämpfer gewann mehrfach britische und Commonwealth-Titel und blickt auf eine mehr als drei Jahrzehnte währende Profikarriere zurück, in der er die meisten seiner Kämpfe gewann, eine beträchtliche Anzahl durch K.o.

Bugner trat in den 1970er Jahren auf höchstem Niveau an, darunter zwei Weltmeistertitel gegen Ali, und setzte später seine Karriere in Australien fort, wo er nationale Auszeichnungen erhielt, bevor er sich am Ende des Jahrhunderts zurückzog. Ruhe in Frieden, Joe Bugner.