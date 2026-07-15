Joe Biden wird seine Memoiren nach den Zwischenwahlen im Herbst veröffentlichen

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Es sind nun zwei Jahre vergangen, seit Joe Biden angekündigt hat, sich aus dem US-Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen, und seitdem arbeitet er unter anderem an seinen Memoiren. Es wurde nun bekannt gegeben, dass der Titel Promise Me, America heißen wird und er zwei Wochen nach den Zwischenwahlen im Herbst erscheinen wird.

Das Buch ist jetzt vorbestellbar, und in einem Beitrag auf X spricht er selbst darüber.