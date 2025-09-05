Joe Biden unterzieht sich einer Hautkrebsoperation

HQ

Für diejenigen, die sich fragen, was mit Joe Biden nach seinem Ausscheiden aus dem Amt los ist, wissen wir jetzt, dass er sich laut Sky News kürzlich einer Operation unterzogen hat, um Hautkrebs zu entfernen. Der Eingriff wurde damals nicht öffentlich bekannt gegeben, aber Bilder aus dem Spätsommer zeigten eine sichtbare Narbe auf seinem Kopf, und jetzt hat sein Team inzwischen bestätigt, dass er sich gut erholt. Die Operation folgt auf seine frühere Ankündigung, dass er auch mit einer fortgeschrittenen Form von Prostatakrebs zu tun hat, die die Ärzte als aggressiv, aber mit der Behandlung beherrschbar beschrieben. Biden ließ vor zwei Jahren einen ähnlichen Hautkrebs entfernen, und auch seine Frau unterzog sich in der Vergangenheit vergleichbaren Eingriffen. Vermissen Sie Joe Biden?