Jodie Foster liefert eine schonungslose Einschätzung des F1 -Films ab: "F1 wurde von KI gemacht. Oder nicht?"

HQ

Hast du Joseph Kosinskis Film F1 gesehen? Hat dir deine Zeit damit überhaupt gefallen? Die Schauspielerin Jodie Foster hat sich offensichtlich nicht viel dabei gedacht, denn sie hat den Film als Beispiel für einen Film verwendet, der scheint, als sei er mit künstlicher Intelligenz gemacht worden.

Bei der Veranstaltung "Who Owns the Future of Hollywood" im Rahmen eines Vortrags am Dienstag wählte Foster den Film F1 heraus und schlug vor, dass er mit KI gemacht wurde, da das Drehbuch und die schauspielerischen Leistungen genau so sind, wie es ein Computer liefern würde.

Wie Variety berichtete: "Ich sage das nicht abfällig – wie könnte ich? Dieser Film hat dann Millionen von Dollar eingebracht. Aber ich schaue mir einen Film an wie 'F1 ' und denke: 'F1 ' wurde von KI gemacht. Oder nicht? Ich meine, die Struktur war genau die, die man in der Schule lernt. Die Schauspieler sagen die Zeilen genau so, wie sie geschrieben wären, wenn ein Computer genau das schreiben würde, was für diese Zeit das Richtige wäre. Und sie konnten die Technologie dominieren, um etwas Großes und Schönes zu schaffen, das potenziell viele Informationen aus anderen Quellen stammt."

Das soll nicht heißen, dass KI grundlegend zur Erstellung des F1 -Films eingesetzt wurde, sondern Foster legt lediglich eine Einschätzung dar, dass dem Film ein gewisses Maß an kreativem Risiko und Können fehlt und sicherere Darbietung und Vorbereitung bevorzugt, um ein breiteres Publikum zufriedenzustellen.

Ebenso schienen Fans und Kritiker nicht so stark zu dem Film zu stehen wie Foster, denn er erzielte weltweit 634 Millionen Dollar, sicherte vier Oscar-Nominierungen und einen Gewinn für den besten Ton und scheint auch eine Fortsetzung zu bekommen, auch wenn wir vielleicht noch etwas warten müssen.

Was ist Ihre Meinung zu Fosters Beobachtung von F1 ?