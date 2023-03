Jodie Comer wurde nicht als Sue Storm in Fantastic Four gecastet... noch

Marvel ist sehr gut darin, die Handlung zu halten und Neuigkeiten unter Verschluss zu halten, bis es will, dass die Leute seine Pläne kennen, und für den Fantastic Four-Film ist genau das bisher passiert.

Dennoch gibt es eine Sammlung von Gerüchten und Spekulationen, die alle Killing Eve, Free Guy und The Last Duel's Jodie Comer mit dem Film in Verbindung bringen, um die Rolle von Sue Storm zu spielen. Comer, der kürzlich im Happy Sad Confused-Podcast erschien, schloss diese Gerüchte ab, als er danach gefragt wurde.

"Ich bin jetzt, nach dem letzten Jahr. Nein. Leute, ich weiß nichts darüber. Ich habe das Gefühl, wenn ich das sage, sagen die Leute: "Okay." Es ist, als ob man so oder so nicht gewinnen kann.

"Ich denke, sag niemals nie, aber im Moment nein. Aber ich denke, sag niemals nie, oder? Ich denke, wie ich bereits sagte, wenn man ein Projekt beendet hat, möchte man normalerweise etwas ganz anderes ausprobieren. Also, ich weiß es nicht, vielleicht."

So wurde die Tür für Comer offiziell offen gelassen, um der Marvel Cinematic Universe als Invisible Woman beizutreten, aber bisher wurde nichts bestätigt.