Jodie Comer und David Harbour spielen die Hauptrollen in einem Horror-Videospiel

David Harbour hat bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr in einem Horror-Videospiel auftreten wird, in einem unangekündigten Projekt, in dem er neben Jodie Comer spielen wird. Wie in einem Interview mit Video Games FanNation erwähnt, teilte der Schauspieler, der kürzlich in der actiongeladenen Violent Night mitspielte, die Neuigkeiten mit, während er World of Warcraft: Dragonflight für Blizzard promotete und über den kommenden Gran Turismo-Film sprach, in dem er bei seiner Premiere im Sommer auftreten wird.

"Ich habe tatsächlich einen, der herauskommt. Ich und Jodie Comer haben ein Videospiel gemacht. Das wird rauskommen... Ich denke, es ist nächstes Jahr. Ein Horrorspiel."

Die Einzelheiten des Projekts bleiben unangekündigt, aber wenn das Spiel nächstes Jahr erscheinen soll, wie Harbour sagt, werden wir vielleicht mehr bei den Game Awards hören, wenn das am Freitagmorgen von 1:00 GMT / 2:00 MEZ stattfindet.