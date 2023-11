Joaquin Phoenix antwortet auf die Kritik von Napoleon: "Wen kümmert's?"

HQ

Ridley Scott ist einer der wahren Meister, wenn es um historische Verfilmungen geht, nicht unbedingt 100% genaue, aber großartige und oft sehr unterhaltsame. Dies war der Fall bei seinem neuesten Film über Napoleon, mit dem immer brillanten Joaquin Phoenix in der Hauptrolle des historischen Führers, der Teile Europas mit seinen Herrschaftsambitionen in Brand setzte.

Napoleon wurde für die Freiheiten, die sich der Film nimmt, viel kritisiert und wird beschuldigt, ein alles andere als historisch korrektes Bild von Bonaparte zu zeichnen. In einem Interview mit Forbes antwortete Phoenix und kommentierte dies in einem Interview, in dem er sagte:

"Wen kümmert's? Du musst nur denken: "Das scheint interessanter zu sein", und vielleicht ist es das nicht, vielleicht scheiterst du und manchmal triffst du die falsche Wahl, aber wenn du einfach nur starr bist und dich nur an Fakten hältst... Manchmal ist das der Film, den man will, andere Leute wollen ihn machen, und ich persönlich schaue mir diese Filme gerne an. Das war nicht der Film."

Was denkst du, ist es wichtig, dass historische Filme akkurat sind, oder ist es in Ordnung, wenn sie sich Freiheiten im Umgang mit dem Ausgangsmaterial nehmen?