João Pedros Familie versammelte sich, um Ancelottis WM-Kader zu sehen, wurde jedoch enttäuscht

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Eine der überraschendsten Abwesenheiten im Kader von Carlo Ancelotti für die brasilianische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 war der Stürmer João Pedro, der für Chelsea spielt und in dieser Saison 20 Tore und 9 Vorlagen erzielt hat. Neymar stand schließlich auf der Liste, Pedro jedoch nicht, obwohl allgemein erwartet wurde, nach sechs Einsätzen in den letzten zwei Jahren für Brasilien nominiert zu werden.

Laut Berichten aus Brasilien hatten über AS, Ancelotti und den brasilianischen Fußballverband (CBF) zwei Listen bereit, die auf der Pressekonferenz vorgelesen werden sollten: eine mit Joao Pedro statt Neymar und die, die schließlich bekannt gegeben wurde, mit Pedro statt Neymar. Offenbar wurde die Liste nur wenige Stunden vor der Ankündigung erstellt, und sie warteten noch länger auf die Bestätigung von Santos, dass Neymar während des Spiels am Sonntag gegen Coritiba, wo er Berichten zufolge Beschwerden in der Wade verspürte, keine gesundheitlichen Probleme hatte (im selben Spiel, in dem er auf merkwürdige Weise durch einen offiziellen Fehler ausgewechselt wurde).

Laut diesen Informationen war Neymar die erste Wahl für Ancelotti, aber Joao Pedro war der Backup-Plan, der bereit war, falls Neymar sich verletzte, und sie bereiteten beide Listen vor. Als Ancelotti und die brasilianischen Fußballverantwortlichen bestätigt hatten, dass Neymar nicht verletzt war, las der italienische Trainer Neymars Namen statt Pedros vor.

"Es war sehr schwierig, diese 26 Spieler auszuwählen. Die Konkurrenz in diesem Land ist sehr, sehr hoch. Ich weiß, dass einige Spieler, die dieses Jahr bei uns waren, unzufrieden sein werden", sagte Ancelotti. "Es tut uns sehr leid wegen João Pedro, denn mit der Saison, die er in Europa hatte, verdiente er es, auf dieser Liste zu stehen. Aber leider, und mit allem Respekt, haben wir einen anderen Spieler gewählt. Es tut uns sehr leid wegen João Pedro, ebenso wie wegen aller anderen."

João Pedro reagiert, als seine ganze Familie sich zur Enttäuschung versammelt

In den sozialen Medien wurde ein herzzerreißender Moment festgehalten: Pedros ganze Familie versammelte sich, um die Pressekonferenz live zu verfolgen, in der Hoffnung, Pedros Namen von Ancelotti zu hören... nur um nie ausgesprochen zu werden.

Stunden später schickte Pedro eine Stellungnahme in den sozialen Medien. "Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Leider war es nicht möglich, diesen Traum zu erfüllen, mein Land bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten, aber ich bleibe ruhig und fokussiert, wie ich es immer versuche. Freuden und Frustrationen gehören zum Fußball", und fügte hinzu, dass er nun ein weiterer Fan sein wird, der von zu Hause aus jubelt... mit einem möglichen Transfer zu Barcelona in Sicht.