João Pedro, ehemaliger Fluminense-Spieler, führt Chelsea ins Finale der Klub-WM

Ende der Fahnenstange für Fluminense, den brasilianischen Klub aus Rio de Janeiro, der Inter Mailand und Al Hilal besiegte und das Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft erreichte. Chelsea, der erste Finalist dieses neuen FIFA-Wettbewerbs, besiegte am Dienstag mit 0:2 durch zwei Tore von João Pedro.

Genau, von einem Fußballer, der seine Karriere bei Fluminense begann, erst vor einer Woche, am 2. Juli, von Brighton and Hove Albion bei Chelsea unter Vertrag genommen wurde und vor seinem Debüt im Viertelfinale kaum Zeit hatte, seine Teamkollegen kennenzulernen. Der 23-jährige Pedro weigerte sich aus Respekt vor dem Verein zu feiern, konnte aber sein Lächeln nicht verbergen, da er wusste, dass er das Vertrauen aller Blauen da draußen gewonnen hatte, und nachdem er in der letzten Saison in der drittklassigen Conference League gespielt hat, sind sie bereit, wieder um die Champions League zu kämpfen.

In der Zwischenzeit zeigte Fluminense immer noch gute defensive Fähigkeiten und verhinderte eine Niederlage von Chelsea, obwohl sie auch Pech mit einem Handspielelfmeter hatten, der vom VAR aberkannt wurde, und einem sauberen Schuss, der von Cucurella unter der Latte abgewehrt wurde.

Chelsea trifft nun am 13. Juli um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ auf Paris Saint-Germain oder Real Madrid.